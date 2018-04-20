» مقتل ضابط شرطة بطلق ناري داخل شقته

20 أبريل 2018 - 03:58 م

لقى ضابط شرطة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، الجمعة، مصرعه إثر طلق ناري داخل شقته.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بمصرع ضابط شرطة بطلق ناري داخل شقته.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول بقيادة المقدم أحمد الجميلي، مفتش المباحث، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لضابط شرطة يدعي "أحمد. م. ع"، برتبة رائد، وبه أثر لطلق ناري اخترق الجسم وأدى إلى وفاته.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابستها.