لهذا السبب.. لبنان ترحل «سعد الدين إبراهيم» إلى القاهرة

20 أبريل 2018 - 04:00 م

رحلت السلطات اللبنانية الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز أمناء ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، إلى القاهرة، بعد منعه من إلقاء محاضرة عن الربيع العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت.

وأكد مصدر أمنى، اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تلقت إخطارًا بوصول "سعد الدين إبراهيم"، للبلاد، مرحلاً على متن الخطوط الجوية المصرية القادمة من بيروت.

وأوضح المصدر الأمنى، أنه بسؤاله، أكد أنه غادر البلاد بتاريخ 19 إبريل الجارى، متوجها إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت بعنوان "مستقبل ثورات الربيع العربى"، إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخوله "وفقاً للقانون اللبناني"، بسبب قيامه بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجارى بجامعة تل أبيب.

وأشار المصدر إلى سابقة اتهام الأستاذ الجامعي في 5 قضايا تبديد، فتم التنبيه عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمعارضة على الأحكام الصادره ضده وتم صرفه.



