استعدادات «صلاح» لحفل أفضل لاعب في إنجلترا

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الدوري الإنجليزي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشفت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن آخر استعدادات محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، لحضور حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين والمحدد لها بعد غد، الأحد، بالعاصمة الإنجليزية «لندن».

وضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018، 6 لاعبين، هم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثي مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

التقارير الواردة من إنجلترا تتحدث أن محمد صلاح هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بتلك الجائزة، حيث سيكون ثانى لاعب عربى يتوج بجائزة "الأفضل" فى إنجلترا بعد الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى عام 2016، كما سيكون أول لاعب من نادى ليفربول يتوج بالجائزة منذ موسم 2013 – 2014، عندما تم اختيار لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى الحالى أفضل لاعب فى ذلك الوقت.

محمد صلاح نجح فى قيادة ليفربول إلى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا وضمان التواجد بنسبة كبيرة فى المربع الذهبى بمسابقة الدورى الإنجليزى بنهاية الموسم الحالي، كما يعد مرشحاً بارزاً للفوز بلقب هداف "البريميرليج"، وجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا بموسم واحد بعدما سجل 30 هدفاً.

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