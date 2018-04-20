القوات الخاصة و30 مدرعة تحاصر «بؤر إجرامية» بقنا

20 أبريل 2018 - 04:08 م

داهمت نحو 30 مدرعة شرطة ومجموعات قتالية ورجال العمليات الخاصة، عددًا من البؤر الإجرامية فى محافظة قنا، أبرزها "حمرا دوم"، و"أبو حزام" و"السمطا"، وغيرها من المناطق.

وجاءت التحركات الأمنية، فى إطار تكثيف الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إستهداف الخصومات الثأرية.

ونجحت الحملات الأمنية، فى ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن "رشاش جرينوف - 4 بنادق آلية - 4 بنادق خرطوش - 15 فرد محلى- 4 طلقات نارية"، بحوزة 18 متهمًا.

وأثمرت الحملات الأمنية بإشراف اللواء علاء العياط مدير أمن قنا عن تنفيذ 5271 حكم قضائى متنوع عبارة عن " 33 جناية – 1419 جزئى ومستأنف – 2569 غرامة- 1250 مخالفة".

ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء علاء غانم واللواء أشرف رياض بمباحث قنا في ضبط 27 قضية تموين، و929 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وتراخيص، وإزالة 48 حالة تعدى لعناصر إجرامي، وضبط 26 من العناصر الإجرامية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.



