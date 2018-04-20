» طالبة تقتل والدتها وشقيقها حرقًا تنفيذًا لأوامر الحوت الأزرق

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اشعال النيران

طالبة

سوهاج

الحوت الأزرق

شهدت محافظة سوهاج واقعة محزنة حيث أشعلت طالبة النيران في منزلها,  تنفيذًا لتعليمات "الحوت الأزرق"، مما تسبب في تفحم والدتها وشقيقها وإصابة آخر بحروق شديدة.

تلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، بلاغًا بنشوب حريق في منزل بقرية الغنيمية في مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتبين أن وراء الواقعة "شاهيناز.ع" 17 عامًا، طالبة، مما تسبب في وفاة والدتها وتدعى "شادية.م" 49 عامًا ربة منزل، وشقيقها "محمد" 16 عامًا طالب معاق، وإصابة "طه" 9 سنوات الشقيق الأصغر، وتم نقل الجثتين للمشرحة بالمستشفى المركزي.

 وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي، أن وراء الحادث لعبة "الحوت الأزرق" التي طالبت من الفتاة في المرحلة الأخيرة حرق المنزل بمن فيه من أهلها فضلا عن رسم "الحوت الأزرق" على يديها.

تمكن ضباط المباحث من القبض على الفتاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2372 إداري مركز شرطة البلينا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وتكليف الطب الشرعي بتشريح الجثامين.


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