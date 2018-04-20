4 شهداء و445 مصابًا في «جمعة الشهداء» بغزة

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فلسطين

غزة

شهيد

مسيرات العودة

استشهد 4 فلسطينيين، وأُصيب 445، بجراح مختلفة، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمشاركين في "مسيرات العودة"، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان صحفي، إن عدد المصابين ارتفع إلى 445.

وأوضح أنّ "96 أصيبوا بالرصاص الحي، و49 اختناقًا بالغاز، و9 بشظايا متفرقة، و3 بالرصاص المطاطي"، فيما لم يوضح طبيعة بقية الإصابات.

وفي بيانات سابقة، أعلن "القدرة" استشهاد الشابين "أحمد رشاد العثامنة" (24 عاماً)، و"أحمد نبيل أبو عقل" (25 عاماً)، شمالي القطاع، كما أشار إلى وجود 4 إصابات خطيرة، و90 إصابة متوسطة.

وتجمهر آلاف من الفلسطينيين، في 5 نقاط، قرب الحدود مع إسرائيل، اليوم الجمعة، للمشاركة بمسيرة اليوم التي أطلقوا عليها اسم "جمعة الشهداء والأسرى"، وأشعلوا إطارات السيارات، ورشق بعضهم الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية مسيرة العودة في 30 مارس الماضي، إلى 37 فلسطينيًا، فيما أصيب الآلاف بجراح.


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