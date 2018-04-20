رياح شديدة وأتربة وأمطار على محافظات الجمهورية غدًا

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد غدًا السبت، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكاثر السحب التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والتي قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا السبت 21/4/2018، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ومائل للبرودة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21/4/2018 على محافظات ومدن مصر:

الصغرى  العظمى

القاهرة   19  29

وسط الدلتا  18  28

الإسكندرية  19  24

بلطيم  17  24

مطروح  14  22

السلوم  15  24

سيوة  17  30

بورسعيد  19  25

دمياط  18  25

العريش  14  27

رفح  14  26

الإسماعيلية  17  29

السويس  17  29

رأس سدر  19  29

نخل  15  30

نويبع  24  32

طابا  20  31

الطور  23  32

شرم الشيخ  24  33

الغردقة  24  34

مرسى علم  24  33

الفيوم  18  32

بني سويف  18  32

المنيا  18  34

أسيوط  21  36

سوهاج  23  41

قنا  23  41

الأقصر  23  41

أسوان  23  42

أبو سمبل  21  41

الوادي الجديد  24  42


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