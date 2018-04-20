الخارجية الألمانية تلمح لتورط روسيا في تعطيل تحقيقات دوما ‎

20 أبريل 2018 - 05:22 م

أبدت وزارة الخارجية الألمانية تعجبها من السماح لصحفيين روسيين بزيارة مواقع في سوريا طلب مفتشو الأسلحة الكيماوية دخولها، مشيرة إلى تورط موسكو في تعطيل تحقيقات دوما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن تمكن صحفيين روس من زيارة مواقع في سوريا لم يستطع مفتشو الأسلحة الكيماوية التابعون للأمم المتحدة دخولها يثير تساؤلات.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا وسوريا تحاولان "تطهير" موقع الهجوم الكيماوي المشتبه في وقوعه في سوريا فيما تحاولان أيضا تأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لموقع الهجوم الكيماوي.