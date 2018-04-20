» مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "كلب"

20 أبريل 2018 - 05:33 م

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية اليوم، الجمعة، فى قرية نزلة الفلاحين التابعة لمركز المنيا بين شخصين بسبب طلب أحدهما التنزه بصحبة الكلب الذى كان يمتلكه وباعه له منذ وقت قصير.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل "م ، ى" 44 سنة حاصل على دبلوم و "ح. ط" 32 سنة مركز المنيا، بسبب طلب المتهم الثانى فى اصطحاب الكلب الذى باعه للمتهم الأول منذ 3 أشهر للتنزه به بدعوى أنه اشتاق إليه، مما أثار حفيظة مالكه الجديد رافضا طلبه.

وعلى أثرها وقعت مشادات كلامية بينهما تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم السيطرة على الأحداث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



