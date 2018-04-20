  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:24 م
بحث متقدم
الرئيس التركى أردوغان

سر إجراء تركيا لانتخابات رئاسية مبكرة

سيارات تقل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في دمشق

الخارجية الألمانية تلمح لتورط روسيا في تعطيل تحقيقات دوما ‎

نادي الزمالك

القبض على 20 من ألتراس«الوايت نايتس»

خليفة حفتر

لقاء سري بـ«أبوظبي» لترتيب خلافة «حفتر»

رياح ترابية وأمطار

رياح شديدة وأتربة وأمطار على محافظات الجمهورية غدًا

ناتالى بورتمان

ممثلة ترفض مليون دولار جائزة من إسرائيل

تظاهرات "جمعة الشهداء والأسرى"

4 شهداء و445 مصابًا في «جمعة الشهداء» بغزة

سعد الدين إبراهيم لـ"السيسى": "مش عايز أتكلم عشان متزعلش"

لهذا السبب.. لبنان ترحل «سعد الدين إبراهيم» إلى القاهرة

مدرعات شرطة - أرشيفية

القوات الخاصة و30 مدرعة تحاصر «بؤر إجرامية» بقنا

محمد صلاح

استعدادات «صلاح» لحفل أفضل لاعب في إنجلترا

بالمنيا

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "كلب"

قضايا وحوادث

مشاجرة بالاسلحة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الإعدام لـ11 متهمًا بسبب "غسيل السيارات"

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في معركة الأنابيب

#

مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق

#

إصابة سيدتين و10 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

الاجهزة الامنية

مشاجرة

كلب

المنيا

أسحله نارية

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية اليوم، الجمعة، فى قرية نزلة الفلاحين التابعة لمركز المنيا بين شخصين بسبب طلب أحدهما التنزه بصحبة الكلب الذى كان يمتلكه وباعه له منذ وقت قصير.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل "م ، ى" 44 سنة حاصل على دبلوم و "ح. ط" 32 سنة مركز المنيا، بسبب طلب المتهم الثانى فى اصطحاب الكلب الذى باعه للمتهم الأول منذ 3 أشهر للتنزه به بدعوى أنه اشتاق إليه، مما أثار حفيظة مالكه الجديد رافضا طلبه.

وعلى أثرها وقعت مشادات كلامية بينهما تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم السيطرة على الأحداث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» استعدادات «صلاح» لحفل أفضل لاعب في إنجلترا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "كلب"
» «مرتضى»: قطر سبب أزمة الزمالك
» إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلو وسط العاصمة الألمانية
» انتحار تلميذ ابتدائي بسبب لعبة "الحوت الأزرق"
» بالصور.. تعرف على الفتاة الأمريكية التي أحبت «صلاح»
» مقتل وإصابة 11 فى إطلاق نار بجزيرة بورتوريكو الأمريكية
» إطلاق نار داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية
» طالبة تقتل والدتها وشقيقها حرقًا تنفيذًا لأوامر الحوت الأزرق
» تحريم الجنسية الفرنسية على المسلمين بسبب "مصافحة الرجال"
» مدحت شلبي: لن أعلق على مباراة القمة لهذا السبب

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية