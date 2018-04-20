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الرئيس التركى أردوغان

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سر إجراء تركيا لانتخابات رئاسية مبكرة

عرب وعالم

الرئيس التركى أردوغان
الرئيس التركى أردوغان

خالد الشرقاوي

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العراق

سوريا

أردوغان

تركيا

إعادة تنظيم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك ثمة مساعٍ لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم منطقتنا انطلاقاً من العراق وسوريا، وهو ما دعا تركيا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وجاءت تصريحات "أردوغان" عقب إقرار اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بالبلاد في 24 يونيو المقبل، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس التركي، تقديم موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وأوضح "أردوغان": إن "حساسية الفترة التي تمر بها بلادنا والبقعة الجغرافية التي نتواجد ضمنها، تستوجب اتخاذ قرارات سريعة وتطبيقها بدراية".

وأضاف: "فهي الأسباب التي تستدعي حاجتنا للانتقال (من النظام البرلماني) إلى الرئاسي"، بموجب استفتاء جرى في أبريل 2017.

وتابع "أردوغان": "يبدو أن ثمة مساعٍ لتنفيذ مشروع لإعادة تنظيم منطقتنا انطلاقاً من العراق وسوريا، وسيقع على عاتق تركيا عبء كبير جداً".

وسيخوض حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابي، سيدعم فيه رئيس الثاني دولت بهتشلي أردوغان لمنصب الرئاسة، بحسب ما أعلنه بهتشلي في وقت سابق.

والثلاثاء الماضي، دعا بهتشلي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها، حيث قال إنه من الصعب على البلاد "تحمُّل الظروف الراهنة" حتى نوفمبر عام 2019، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية.

وفي وقت أعقب إعلان القرار، قدّم حزبا "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية" (المعارض) مقترحاً للبرلمان بإجراء انتخابات مبكرة في التاريخ المُعلَن.


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