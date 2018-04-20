أزمة جديدة لنجم الأهلي في باخرة بـ«الزمالك»

20 أبريل 2018 - 06:21 م

دخل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر في أزمة جديدة، بعدما دخل في مشاجرة مع أحد المتواجدين، في كافيه شهير بإحدى البواخر بمنطقة الزمالك.

وأكد أحد شهود العيان الذي تصادف وجوده في نفس المكان، أن صالح جمعة ظل ساهرًا حتى وقت متأخر من صباح اليوم، الجمعة، وانتهت بمشاجرة قوية كادت تتطور قبل أن يتدخل المحيطون لمنع وقوع أي كارثة.

وكانت مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر إعارة صالح جمعة إلى صفوف فريق الفيصلي السعودي، لمدة موسم ونصف، مقابل مليون دولار.