بالصور.. فلسطينيون يبتكرون أساليب جديدة للمقاومة

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فلسطينيون يبتكرون أساليب جديدة للمقاومة
فلسطينيون يبتكرون أساليب جديدة للمقاومة

وكالات

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فلسطين

المقاومة

ابتكار

ابتكر الفلسطينيون أساليب جديدة لمقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانتشرت صور لأطفال وبالغين بصدد إطلاق طائرات ورقية في سماء غزة على شكل علم فلسطين، تحمل زجاجات حارقة، أحرقت خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الأفدنة الزراعية في الجانب الإسرائيلي المحيط بالقطاع.

ويشارك الفلسطينيون اليوم الجمعة في جمعة "الشهداء والأسرى"، وللجمعة الرابعة على التوالي تستمر فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لغزة بعد اقتراب خيام العودة مسافة 50 مترا من المنطقة الأمنية العازلة، وسط تهديد إسرائيلي مستمر واعتداء بالذخيرة الحية على المتظاهرين العزل رغم التحذيرات الأممية والحقوقية المستمرة.


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