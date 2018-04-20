» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الرجاء

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المصريون

الزمالك

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة البرتغالى بيدرو بارنى، قائمة فريقه لمباراة الرجاء، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد مجدى

خط الدفاع : ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم – أحمد دويدار – أحمد على

خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – محمد فتحى – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – ابراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – توماس ابى .

خط الهجوم : موسى كمارا – شكرى نجيب – محمود أبوزيد.


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