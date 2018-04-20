» «بيدرو» يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الرجاء

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة البرتغالى بيدرو بارنى، قائمة فريقه لمباراة الرجاء، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد مجدى
خط الدفاع : ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم – أحمد دويدار – أحمد على
خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – محمد فتحى – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – ابراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – توماس ابى .
خط الهجوم : موسى كمارا – شكرى نجيب – محمود أبوزيد.
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