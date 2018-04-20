» هذه أسباب رحيل«فينجر» عن قيادة آرسنال

20 أبريل 2018 - 06:50 م

أعلن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، أنه الموسم الحالي هو الأخير له مع الجانرز، بعد 22 عامًا من تسلمه سدة التدريب، كما جاء في بيان نشره النادي اليوم، الجمعة، على موقعه الإلكتروني.

وتعرض المدرب الفرنسي لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه في الأعوام الأخيرة وتعالت أصوات مشجعي النادي التي طالبت برحيله بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 14 عاما، كما انعدمت آماله تقريبا بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ولم يكن فينجر قادرًا على قيادة أرسنال للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على الرغم من تأهله لخوض غمار هذه المسابقة خلال 20 عاما على التوالي.

وتتعلق آمال أرسنال بالتأهل إلى المسابقة الأوروبية الموسم المقبل بالفوز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) حيث وصل فريق «المدفعجية» إلى الدور نصف النهائي لملاقاة أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال فينجر، «بعد دراسة متأنية ومفاوضات مع النادي، أشعر بأن الوقت مناسب للتخلي عن منصبي في نهاية الموسم»، متابعًا، «أنا ممتن لأنه كان لي شرف خدمة النادي لسنوات عديدة لا تنسى».

وتابع فينجر قائلا، «أحث الجماهير للوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على أعلى المستويات» و«إلى جميع عشاق أرسنال اهتموا بقيم النادي. حبي ودعمي للأبد».

وتولى فينجر مهمة تدريب الفريق في أكتوبر 1996، وبسرعة أحدث ثورة في الكرة الإنجليزية بفرضه على اللاعبين إتباع نظام غذائي محدد وإنهاء عادة تناول الكحول التي عانى منها آرسنال في السنوات السابقة.

وسرعان ما بدأت النتائج بالظهور داخل المستطيل الأخضر، ففاز رجال فينجر بلقب الدوري موسم 1997-1998 على حساب مانشستر يونايتد وأعاد الكرّة بعد أربع سنوات.

وحقق فينجر أعظم إنجاز في تاريخ النادي اللندني موسم 2003-2004 مع التشكيلة التي «لا تقهر» ولم يحصل الفريق على مديح الجميع بفضل الفوز فقط، بل أمتع الجماهير بفضل لعبه الهجومي.

وفاز فينجر (68 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد آرسنال إلى التتويج موسم 2003-2004 بدون خسارة أي مباراة، كما فاز بكاس إنجلترا سبع مرات خلال فترة جلوسه على مقاعد التدريب.

وكاد الفريق أن يحقق الحلم عندما وصل إلى نهائي عام 2006 ولكنه اصطدم بفريق برشلونة الإسباني وخسر 1-2.

ذلك العام كان أيضا العام الأخير لفريق آرسنال على ملعبه في «هايبري» قبل الوعد بأن الانتقال إلى ملعب "الإمارات" الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج، سيسمح للنادي بالمنافسة مع أكبر لأندية التي تنفق المال في إنكلترا وفي القارة الأوروبية، ولكن هذه الوعود لم تتحقق.

وبدلاً من ذلك، تعرض فينجر لانتقادات شديدة بسبب عدم رغبته في إنفاق الأموال اللازمة لمواكبة نمو الإيرادات التلفزيونية التي ساهمت في إشعال فتيل سباق التعاقد مع أبرز اللاعبين للفوز بالألقاب.

وباع آرسنال العديد من نجومه مثل الفرنسي تييري هنري والإسباني سيسك فابريجاس والهولندي روبن فان بيرسي خلال السنوات الأولى من فترة الابتعاد عن الفوز بالألقاب.

واستمر إحباط الجماهير حتى بعدما عمدت إدارة النادي إلى صرف الأموال لشراء اللاعب الألماني مسعود أوزيل في عام 2013 والتشيلياني ألكسيس سانشيز بعد عام، إذ فشل الفريق في المنافسة على لقب الدوري أو دوري الأبطال.

وانتهت الموسم الماضي سلسلة مشاركة آرسنال في دوري أبطال أوروبا 20 عاما على التوالي.

ويحتل آرسنال المركز السادس في الدوري هذا الموسم، متأخرا بفارق 14 نقطة عن غريمه توتنهام في المركز الرابع، وهو المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى المسابقة الأوروبية الأولى.