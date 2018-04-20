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السعودية تعترض سابع صاروخ باليستي خلال 9 أيام

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تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض
تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض

خالد الشرقاوي

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السعودية

الحوثى

صاروخ باليستي

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن ‏الدفاع الجوي اعترض اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا في سماء ‎جازان جنوبي المملكة، ويعد هذا هو الصاروخ السابع الذي يتم اعتراضه خلال 9 أيام.

ويأتي هذا بعد 4 أيام من اعتراض ‏صاروخ باليستي في سماء ‎نجران جنوبي المملكة، مساء الاثنين.

وكان التحالف العربي قد أعلن في 11 أبريل الجاري، اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت 3 مدن بينها العاصمة الرياض، وإسقاط طائرتين دون طيار، تابعة للحوثيين فوق السعودية، قبل أن يعترض صاروخا رابعا اليوم التالي، وخامسا مساء الجمعة الماضية.

وبحسب إحصاء لوكالة "الأناضول" استنادا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 18 خلال 25 يوما، ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 121.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

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