» مرتضى: الزمالك يُعامل كأنه «مستعمرة إسرائيلية»

20 أبريل 2018 - 07:35 م

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه الشديد من الطريقة التي تدار بها الأمور داخل النادي، خاصة منذ تشكيل لجنة من قبل الجهة الإدارية والإدارة المركزية، لإدارة الشئون المالية للقلعة البيضاء.

وأكد رئيس نادي الزمالك، لأعضاء الجمعية العمومية، أن هناك من يعامل الزمالك كأنه مستعمرة إسرائيلية، بعد اكتشافه وجود شكوى لقطع المياه والكهرباء بالنادي النهري.

وكان رئيس الزمالك، طلب من الأعضاء التواجد في الجمعية العمومية المقبلة بالنادي المقرر لها 10 و11 مايو المقبل، وشدد على أن النادي ينهار منذ تواجد اللجنة المالية التي تدير شئون الزمالك ماليًا.