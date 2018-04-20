«تويتر» ينتفض ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس في التاسعة مساء

يستعد عدد من مستخدمي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" لإطلاق حملة تضامن مكبرة مع "القدس" بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التشريع في نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل إلي القدس الشرقية، مطلع الشهر المقبل.

ويدشن الحملة عدد من مجموعات التواصل الشهيرة علي تويتر أبرزها "المشاغبين_التالتة شمال".

وكان "ترامب"، قد هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتيناهو بمناسبة مرور 70 عام علي تأسيس دولة الكيان الصهيوني، مؤكدا علي بدأ إجراءات نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلي القدس.