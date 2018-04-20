» منقبون عن آثار يدفنون زميلهم في حفرة التنقيب

20 أبريل 2018 - 08:19 م

لقى عامل مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بقرية النصر بالعدوة التابعة لمحافظة المنيا، وقام زملاؤه وأصحاب المنزل بإلقاء الجثة في الحفرة ودفنوها، خوفًا من افتضاح أمرهم.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء ممدوح عبد ألمنصف مدير أمن المنيا، بلاغًا بالواقعة من أحد أهالي القرية، وبالفحص تبين قيام أفراد بأعمال حفريات غير شرعية للبحث عن الآثار بمنزل «جمال.ا.ع»، 60 سنة، مزارع.

وتبين أنه أثناء الحفر بعمق 5 أمتار، سقطت جدران الحفرة على أحد العمال يدعى «شعبان.م.ا»، 22 سنة، فلاح، ما أدى إلى وفاته، وقيام العمال وأصحاب المنزل بإلقاء باقي مخلفات الحفر عليه لإخفاء جريمتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وقرر محمد حاتم، رئيس نيابة العدوة، استخراج جثة المتوفى، والتحقيق مع المتورطين في الحادث.