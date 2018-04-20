بالصور.. «مرور الأقصر» ينظم ندوة إرشادات بمركز شباب أرمنت الحيط

20 أبريل 2018 - 08:38 م

نظمت إدارة مرور الأقصر، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، اليوم الجمعة، ندوة إرشادات مرورية، بمركز شباب أرمنت الحيط جنوب غرب الأقصر.

الندوة التي حاضر فيها النقيب محمد حسن أنور من إدارة مرور الأقصر، جاءت حول أهمية الالتزام بلوحات المرور الإرشادية المتواجدة بالشوارع، بالإضافة إلى أهمية عدم تجاوز السرعات المقررة، وكيفية التعامل مع حوادث الطريق.

وجاءت الندوة بحضور محمد فتحي مدير مركز شباب أرمنت الحيط، وعدد كبير من أهالي وشباب مدينة أرمنت.