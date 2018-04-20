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«بن سلمان» ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم

عرب وعالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

خالد الشرقاوي

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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

اختارت مجلة "تايم الأمريكية"، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2018.

وأصدرت المجلة الأمريكية قائمتها الشهيرة التي اختارت فيها أكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم في مجالات عدة.

وفي قائمة القادة اختارت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينج، وعمدة لندن صادق خان (أول مسلم يتقلد هذا المنصب)، وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، والعديد من الشخصيات السياسية في العالم.

وقالت المجلة، إنها اختارت ولي العهد السعودي ضمن قائمة القادة الأكثر تأثيرًا في العالم، لأسباب عدة من بينها قيادة الفترة القصيرة التي تمكن خلالها من إنجاز إصلاحات كبرى وتغييرات في مختلف جوانب الحياة، سواء الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وكذلك تمكين المرأة وجذب الاستثمارات ومحاربة الإرهاب ونشر السلام.


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