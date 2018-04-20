تصريح صادم من "فاروق الباز" عن سد النهضة

20 أبريل 2018 - 08:51 م

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن بناء "سد النهضة" حق لإثيوبيا، وأنه كان يجب على المصريين أن يقوموا ببنائه.

وأضاف "الباز" في تصريحات له، خلال لقاء على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي "بيوفيجن الإسكندرية 2018"، والذي بدأت فعالياته، اليوم الجمعة، "كان من المفترض أن نكون نحن من نبني هذا السد، ونشاركهم في بناء وتصميم الدراسات المطلوبة، ونحن لم نفعل ذلك، فمن حقهم أن يقيموا مشروعات لتطوير مجتمعهم، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه النيل".

ويشارك في المؤتمر نخبة من الدبلوماسيين والعلماء البارزين عالميًا ومحليًا وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد على 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.