» الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج

20 أبريل 2018 - 09:06 م

قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية، إن الوزارة استدعت السفير الفلبيني اليوم الجمعة؛ لتسليمه مذكرتي احتجاج حول تصريحات مسئولين في بلاده، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وترى الكويت أن مسئولين فلبينيين "تنطوي تصريحاتهم على إساءة بالغة لدولة الكويت".

وأشار المصدر، إلى التصرفات المسيئة التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين، وأن التصريحات "تمثل إخلالاً وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين".

وأعرب المصدر، في وزارة الخارجية الكويتية عن أسفه "لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين".

وتسبب العثور على عاملة فلبينية مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، في توتر العلاقات الكويتيتة —الفلبينية، وقالت السلطات إنها كانت تعمل لدى زوجين مقيمين من لبنان وسوريا، غادرا البلاد بعد قتلها.

وتبع ذلك تصريحات الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، انتقد فيها سوء معاملة عمال المنازل الفلبينيين في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر.

وأصدر الرئيس الفلبيني، أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه، الذين يعملون في دولة الكويت، مغادرتها مجانًا، عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.