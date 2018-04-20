» 18 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الداخلية

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الداخلية

المصريون

سموحة

أعلن ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه لمباراة الداخلية، غدًا، السبت، المقرر لها فى الخامسة على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من بطولة الدوري العام.

واللاعبون هم: المهدى سليمان وأحمد يحيى ورجب بكار ومحمود معاذ وعبد الله بكرى، والسيد فريد وطارق طه وياسر إبراهيم وأحمد نبيل مانجا، وأحمد تمساح وبلال زكريا وإسلام صالح ومحمود سامى وناصر ماهر وإبراهيم عبد القوى، وأوميد أوكيرى وحسام حسن، ويغيب عن اللقاء محمد حمدى زكى ومحمد أبو جبل للإصابة.


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