  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:02 م
بحث متقدم
سد النهضة

كيف يساعد «إيجيبت ساتA » فى ضرب سد النهضة؟

محمد بديع

هل تغير جماعة الإخوان آليات إدارتها؟

الأكاديمية الإسرائيلية

إسرائيلية تروي.. كيف استقبلها المصريون أثناء الانتفاضة الفلسطينية؟

حفتر

المرض الذي جعل حفتر «لا يتحدث لا يفهم لا يتحرك»

ماذا قال فاروق الباز عن حدوث "القيامة" في المريخ ؟

تصريح صادم من "فاروق الباز" عن سد النهضة

حلايب وشلاتين

هل تتنازل القاهرة عن «حلايب وشلاتين» مقابل «المياه»؟

البشير

هذا هو سبب إقالة «البشير» لوزير خارجيته

الرئيس التركى أردوغان

سر إجراء تركيا لانتخابات رئاسية مبكرة

سعد الدين إبراهيم لـ"السيسى": "مش عايز أتكلم عشان متزعلش"

لهذا السبب.. لبنان ترحل «سعد الدين إبراهيم» إلى القاهرة

صلاح

تطورات أزمة«صلاح» مع اتحاد الكرة

قبل مواجهة الفريقين الأوروبية..

مهاجم روما يطالب «صلاح» بهذا الأمر

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح لـ«تريزيجيه»: «ارحمنا أبوس أيدك»

#

"مونشي": رفض الاستغناء عن "صلاح" غباء

#

«صلاح»: هذا هو هدفي.. وأتمنى تغيير تلك الفكرة

#

«صلاح» دخل تاريخ «البريمييرليج» بعد تحطيمه لهذا الرقم

المصريون

محمد صلاح

روما

دزيكو

أشاد أيدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع فريقه، خلال الموسم الحالي.

وقال «دزيكو» في تصريحات لشبكة بي بي سي البريطانية: «مازلت أتواصل مع محمد صلاح، من المؤسف رحيله عن الفريق، ولكنه قرر العودة وإثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وعن مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بذهاب نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا قال دزيكو مازحا: «تحدثت مع صلاح بعد القرعة، وقلت له آمل أن تستمر في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي، ولكن يمكنك أن تستريح قليلا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله محمد صلاح عن الحذاء الذهبي
» "سعد" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"منير"
» «القدس لا تصلح للصفقات» يتصدر «تويتر»
» مهاجم روما يطالب «صلاح» بهذا الأمر
» هذا هو خليفة «فينجر» في آرسنال
» هدم 48 منزلًاً للعناصر الإجرامية بجبل «حمردوم»
» روسيا تعرقل دخول مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى دوما
» الكويت تستدعي سفير الفلبين للاحتجاج
» السعودية تعترض سابع صاروخ باليستي خلال 9 أيام
» تقديم موعد مباراة نصف نهائي كأس مصر
» «بن سلمان» ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية