» «القدس لا تصلح للصفقات» يتصدر «تويتر»

حسن علام
دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاج تحت اسم «القدس_لا_تصلح_للصفقات»، اعتراضًا على شروع الولايات المتحدة الأمريكية، في نقل سفارتها إلى القدس المحتلة منتصف الشهر القادم.
واحتل الهاشتاج المرتبة الأولى في قائمة التريند، بعد تدشينه من قبل عدة مجموعات، وأبرزها "مشاغبين، والتالتة شمال، والكمين".
وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، قرر في ديسمبر الماضي، نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما أحدث وقتها ضجة عربية وعالمية.
#القدس_لا_تصلح_للصفقات— Fa HD?? (@ibn_alahly74) 20 أبريل، 2018
القدس
لن تكون دوله لليهود
سنظل نكرر ونقول القدس عربيه ولن تكون دوله لليهود رغم انف الحاقدين
#القدس_لا_تصلح_للصفقات— Mohammed Ibrahem???? (@ibrahem2019) 20 أبريل، 2018
ستعرفني عندما تكتشف حجمك الطبيعي كلما نظرت بعينان طفل ممسكا بحجر وهو يواجهك.
#القدس_لا_تصلح_للصفقات— ??As Mh An?? (@Asmhan_Hamdy3) 20 أبريل، 2018
عُذراً فلسطين فأنت جَميله كيوسف ولكن العرب خانوكي كإخوته?? pic.twitter.com/oDMGTKUESj
#القدس_لا_تصلح_للصفقات اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، اللهم اكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. pic.twitter.com/eD3rSxmFEI— sameh wahib (@sameh_wahib) 20 أبريل، 2018
" سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يوماً سلامًا " ?? #القدس_لا_تصلح_للصفقات pic.twitter.com/whNvBBzTyA— تــــــاحــا? (@e55d39210dec4ae) 20 أبريل، 2018
#القدس_لا_تصلح_للصفقات— NOURHAN (@vet_nour17) 20 أبريل، 2018
ستبقين عزيزة أبية وسنحتفل بك حرة طال الزمن أم قصر!! pic.twitter.com/V40TcN2pUh
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