معلومة هامة عن ترحيل سعد الدين إبراهيم من لبنان

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علق العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، على ترحيل الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون، من لبنان إلى مصر قائلًا: "الحق مكفول لأي دولة بالعالم أن تتحفظ على دخول أي شخص لأرضها وفقا لتقديراتها السياسية والأمنية".
وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن الدكتور سعد الدين إبراهيم ألقي محاضرة في جامعة تل أبيب بإسرائيل، والأجهزة الأمنية اللبنانية تري أنه من غير الملائم استقباله على الأراضي اللبنانية، وهذه حقوق السيادة.
وأكد "عكاشة" أنه لا يوجد مخالفة قانونية لإلقاء سعدالدين إبراهيم محاضرة في أي دولة حتى لو كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي لكن المشكلة تكمن في الاعتبارات السياسية لكل دولة تضعها في التعامل مع إسرائيل.
ولفت "عكاشة" إلى أن لبنان ليست لديها معاهدة سلام مع إسرائيل، ولذلك ضوابطها أكثر حزما من دول آخرى، ولديها حظر كامل لكل من يتعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني، لذلك منعت الدكتور سعد الدين إبراهيم من دخول أراضيها عقب أن قام بإلقاء محاضرة في جامعة تل أبيب بإسرائيل.
وأردف بالقول إن كل دولة لها حقوق سيادية ولكل دولة لها تحفظات في بعض الأشياء فهناك بعض الشخصيات مصر ترفض دخولها.


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