معلومة هامة عن ترحيل سعد الدين إبراهيم من لبنان

وأكد "عكاشة" أنه لا يوجد مخالفة قانونية لإلقاء سعدالدين إبراهيم محاضرة في أي دولة حتى لو كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي لكن المشكلة تكمن في الاعتبارات السياسية لكل دولة تضعها في التعامل مع إسرائيل.

ولفت "عكاشة" إلى أن لبنان ليست لديها معاهدة سلام مع إسرائيل، ولذلك ضوابطها أكثر حزما من دول آخرى، ولديها حظر كامل لكل من يتعامل بأي صورة مع الكيان الصهيوني، لذلك منعت الدكتور سعد الدين إبراهيم من دخول أراضيها عقب أن قام بإلقاء محاضرة في جامعة تل أبيب بإسرائيل.

وأردف بالقول إن كل دولة لها حقوق سيادية ولكل دولة لها تحفظات في بعض الأشياء فهناك بعض الشخصيات مصر ترفض دخولها.