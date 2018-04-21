» بالفيديو.. هذا هو الحل الامثل لعلاج السحر

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أكد الدكتور شريف العماري، استشاري نفسي، وخبير علاقات أسرية، إن القرآن الكريم هو علاج السحر، مضيفًا أن 90% من حالات السحر تكون وهم، لافتًا إلى أن الطب النفسي هو علاج الوهم.
وأضاف "العماري"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم" يوم الجمعة، أن الوهم هو اضطراب نفسي يحدث نتيجة لعدة أسباب.
ولفت إلى أن المشاهدة والسماع يصيبون الإنسان بالتوهم أنهم مسحورين.


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