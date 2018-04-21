"الحريري": القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين

21 أبريل 2018 - 12:56 ص

شدد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الجمعة، على أن القدس ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



جاء ذلك في خطاب ألقاه الحريري، في إطار مهرجان شعبي حاشد لدعم القدس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، أقيم في الملعب البلدي وسط العاصمة بيروت، بمبادرة من "جمعية الفتوة الإسلامية".



وقال الحريري إنّ "القدس تستحق أن نجتمع لوحدتها، ومهما حصل ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بحسب مراسل الأناضول.



وأضاف: "هذه بيروت العروبة تقف إلى جانب القدس وفلسطين (..) بيروت الاعتدال والمحبة والعلم".



وفي سياق متصل، تطرق الحريري إلى الانتخابات النيابية المقررة في 6 مايو/ أيار المقبل، داعيا إلى "ضرورة المحافظة على بيروت، والمشاركة في الانتخابات دفاعاً عنها، ولاستكمال مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري (رئيس وزراء لبنان الأسبق)".



من جانبه، قال رئيس جمعية الفتوة الإسلامية، التابعة لدار الفتوة اللبنانية، الشيخ زياد الصاحب: "نعلن موقفاً جازماً وحاسماً موحداً، بأن القدس لن تكون أبدا عاصمة لدولة الاحتلال".



وتابع، في كلمته بالمناسبة، أن "القدس مدينة مقدسة عربية، فيها مساجد ومعابد لجميع الديانات السماوية".



وأشار أن "إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، جاء في مرحلة من الضعف تمر بها الشعوب العربية والإسلامية، بطريقة أبشع من الانتداب الذي فرض علينا بالقرن الماضي".



وفي 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ما أثار ردودا دولية رسمية وشعبية غاضبة.



ولفت "الصاحب" إلى أن الشركات العالمية تدعم إسرائيل، وخصوصا شركات النفط والغاز الطامعة في ثروات الدول العربية.

