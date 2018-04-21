ترميم تمثال الفرعون رمسيس الثاني بأيدي مصرية

21 أبريل 2018 - 12:58 ص

أعلنت السلطات المصرية، يوم الجمعة، افتتاح تمثال الفرعون رمسيس الثاني، بواجهة معبد الأقصر، جنوبي البلاد، عقب أعمال ترميم استمرت 6 أشهر.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أزاح وزير الآثار المصري خالد العناني، الستار عن تمثال رمسيس الثاني، بمعبد الأقصر في احتفالية كبرى.

وقال العناني، إن أعمال ترميم التمثال (مصنوع من الغرانيت الأسود)، تمت بأيدي مصرية دون الاستعانة ببعثات أجنبية.ورمسيس الثاني (حكم بين عامي 1279 و1213 ق.م)، وهو الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال العهد الفرعوني.

بدوره، قال مصطفى وزيري، رئيس البعثة الأثرية المشرفة على ترميم التمثال الملكي، إن العالم بأكمله كان ينتظر هذا الحدث العالمي، وإعادة التمثال إلى موقعه الأصلي في واجهة معبد الأقصر.

وحسب وسائل إعلام محلية، انتهت أعمال ترميم وتركيب التمثال الذي يزن 70 طنًا، بارتفاع أكثر من 12 مترًا، والذي كان محطمًا منذ أكثر من 1600 عام.

وكان تمثال رمسيس الثاني، محطمًا، وتم تجميعه وترميمه خلال 6 أشهر، بتكلفة 150 ألف جنيه (حوالي 8.5 آلاف دولار).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت مصر نقل تمثل آخر للملك رمسيس الثاني، إلى البهو الرئيسي للمتحف المصري الكبير، قرب أهرامات الجيزة، غربي القاهرة.

