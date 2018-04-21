» الغرفة التجارية تكشف علاقة الدولار بأزمة الأدوية

21 أبريل 2018 - 01:13 ص

أكد الدكتور محمد شاهين، عضو الشعبة العامة للأدوية بالغرفة التجارية، أن الأدوية الناقصة من السوق المصري هي بعض الأدوية المستوردة وخاصة الأدوية الخاصة بمرض السرطان والشلل الرعاش.



وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن أزمة الأدوية المستوردة تنتج عن ارتفاع سعر الدولار.

