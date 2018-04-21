سر النبوءة الغامضة التي تنبأ بها زميل "صلاح" وتحققت

21 أبريل 2018 - 05:33 ص

أكد ديجين لوفرين - مدافع ليفربول - أن النجم المصري محمد صلاح بإمكانه أن يسجل 47 هدفا هذا الموسم .



وقال "لوفرين" في حوار مع موقع "ليفربول إيكو" : "إنه يستطيع تسجيل 47 هدفًا .. لقد تنبأت لصلاح بأشياء معينة ولكني لن أخبرها لكم .. صلاح سوف يخبركم بها نهاية الموسم".



وأضاف: "عندما جاء للفريق قلت له إنني أؤمن بقدراته ، ولمحت في عينيه إيمانًا بقدرة الفريق على الوصول بعيدًا ".



وتابع: "كان البعض يشك في قدرة صلاح على التأدية بشكل جيد .. لكن شخصيًا لم يفاجئني مستواه .. هذا (الولد) منذ أتى بدا واضحًا أن لديه إمكانات كبيرة ورغبة ضخمة في التطور والتسجيل في كل المباريات .. أو حتى في التدريبات ".



وأتم : "حين تملك لاعبا مثل صلاح يرغب في التطور فهو أمر رائع .. أراه يحرز في مباراة هدفين على سبيل المثال فيلوم نفسه بعدها لأنه لم يحرز الثالث .. الآن أرى أنه من أفضل اللاعبين في العالم".



