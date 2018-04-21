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حبس "ضحية الحوت الأزرق" في بني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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أمر المستشار عماد على المحامي العام الأول لنيابات بني سويف بحبس "م.ح.ع" 19 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات المعروف بضحية "لعبة الحوت الأزرق" في بني سويف والذي أصيب بحالة نفسية شديدة وصدمة عصبية وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام.

 وتبين وجود رسم وشم الحوت الأزرق بألة حادة على يده اليسرى وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل طبي للشاب لبيان تعاطيه المخدرات.

كان مستشفى بني سويف العام استقبل الشاب مصابًا بحالة نفسية شديدة وتبين من التحريات أن والده لا يعلم سبب إصابة نجله وقال الأب إن نجله يتعاطى المواد المخدرة وسبق تحرير عدة محاضر ضده وأن نجله أخبره بأن الرسم المتواجد على يده خاص بلعبة تسمى الحوت الأزرق وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1902 إداري قسم بنى سويف.

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