» روسيا: صاروخان أمريكيان سقطا بيدنا في سوريا

21 أبريل 2018 - 06:44 ص

كشفت وكالة نوفوستي الروسية عن سقوط صاروخين ماركة "كروز" خلال الضربة الأمريكية على سوريا دون أن ينفجرا ، مؤكدة أن العسكريين الروس سوف يبدأون في دراستهما .



وكانت وكالة تاس الروسية نقلت عن مصدر عسكري سوري، الخميس، قوله إن صاروخين سليمين لم ينفجرا، خلال الضربة الأمريكية بالصواريخ المجنحة في 14 نيسان/ أبريل، نقلا جوا إلى روسيا الثلاثاء.



وأضافت "تاس" إن "العسكريين السوريين عثروا على صاروخين مجنحين لم ينفجرا خلال الضربة الصاروخية الأمريكية، وكلا الصاروخين اللذين كانا في حالة جيدة، سلما أمس الأول إلى العسكريين الروس".



وقال موراخوفسكي إن هذين الصاروخين "يمكن أن يكونا مفيدين جدا لخبراء بلادنا. سيكون مهما التعرف على آخر المبتكرات الغربية في هذا المجال. بعض الصواريخ التي استخدمت خلال الضربة ضد سوريا ليست جديدة، والبعض الآخر استخدم للمرة الأولى".



أوضح موراخوفسكي وهو خبير في الصناعات العسكرية الروسية أن الصواريخ الفرنسية والبريطانية، بالإضافة إلى الأمريكية "Tomahawk Block IV" التي استعملت ضد سوريا، مثيرة للاهتمام بالنسبة لروسيا، مضيفا أن المثير للاهتمام أيضا التعرف على الصاروخ الأمريكي "JASSM-ER" الذي استخدم في العمليات القتالية للمرة الأولى.



ولفت موراخوفسكي إلى أن دراسة هذه الصواريخ يمكن أن تساعد روسيا في تحسين أنظمتها الخاصة بالحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، وبفضلها "سنكون قادرين على معرفة آخر الابتكارات الغربية، وسيكون من المثير لاهتمام المصممين تفحص هذه الصواريخ".



يذكر أن الرئيس الأمريكي كان دعا روسيا في تغريدة على حسابه في "تويتر" قبيل الهجوم إلى الاستعداد لصواريخ بلاده "الرائعة والجديدة والذكية" القادمة إلى سوريا.

