  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:03 ص
بحث متقدم
الدولار والجنيه

خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

مرسي ونجاد

شاركت في إفشال خطة مرسي ونجاد الخطيرة

محمد صلاح

سر النبوءة الغامضة التي تنبأ بها زميل "صلاح" وتحققت

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يكشف تفاصيل منعه من دخول لبنان

انهيار عقار

برلمانى يكشف سر سقوط العقارات بـ"الإسكدرية"

صندوق النقد

الأسباب الحقيقة لزيارة بعثة صندوق النقد لمصر

سد النهضة

كيف يساعد «إيجيبت ساتA » فى ضرب سد النهضة؟

محمد بديع

هل تغير جماعة الإخوان آليات إدارتها؟

الأكاديمية الإسرائيلية

إسرائيلية تروي.. كيف استقبلها المصريون أثناء الانتفاضة الفلسطينية؟

حفتر

المرض الذي جعل حفتر «لا يتحدث لا يفهم لا يتحرك»

إذا كنت في سوريا .. يمكنك الحصول على مليون دولار بتلك الطريقة

عرب وعالم

أوستن تايس
أوستن تايس

متابعات

أخبار متعلقة
#

«بوتين» يُهدي«الأسد» كأس العالم مجانًا

#

ليفربول يحدد قيمة انتقال«صلاح» للريال أو برشلونة

#

شاهد.. مزاد لبيع هيكل عظمي لديناصور غامض

#

هل تسير تركيا على نهج "الأسد"؟

أوستن تايس

صحفي أمريكي مختفي بسوريا

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أمريكي اختفى بسوريا منذ 5 سنوات ويُدعى "أوستن تايس".

وقدم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) العرض مؤكدا عدم علاقته بـ"أي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحفي الأمريكي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا، التي أصبحت أحد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة إلى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وعمل تايس وهو صحفي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"إسوشيتد برس".

وتم اختطافه في 14 آب/ أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستشار أردوغان: هذا أبرز علاج لـ"النقرس"
» التايمز: حرب قريبة بالشرق الأوسط ستغير كل ملامحه
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» هذا ما فعلته شيرين مع صحفية حاولت تصوير عزاء والدها
» إذا كنت في سوريا .. يمكنك الحصول على مليون دولار بتلك الطريقة
» 19 حقيقية غريبة عن العالم .. التاسعة ستدهشك
» روسيا: صاروخان أمريكيان سقطا بيدنا في سوريا
» الغرفة التجارية تكشف علاقة الدولار بأزمة الأدوية
» أردوغان: هذا الأمر أكبر سلاح للإمبرياليين
» هذا هو سبب إقالة «البشير» لوزير خارجيته
» بالفيديو.. هذا هو الحل الامثل لعلاج السحر

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية