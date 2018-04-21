» إذا كنت في سوريا .. يمكنك الحصول على مليون دولار بتلك الطريقة

21 أبريل 2018 - 06:59 ص

أعلنت الحكومة الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أمريكي اختفى بسوريا منذ 5 سنوات ويُدعى "أوستن تايس".



وقدم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) العرض مؤكدا عدم علاقته بـ"أي حدث معين".



وقد يكون تايس الصحفي الأمريكي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا، التي أصبحت أحد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.



وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة إلى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.



وعمل تايس وهو صحفي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"إسوشيتد برس".



وتم اختطافه في 14 آب/ أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31

