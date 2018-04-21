خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

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الثروة العقارية

انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق الطريقة التي تدار بها الثروة العقارية في مصر ، مؤكدًا أن سوء الإدارة يتسبب في إهدار مليار جنيه يوميا .

وقال "توفيق" في تدوينة بعنوان "الثروة العقارية.......وعندما يتفق الشعب مع الحكومة على إهدارها" : "حضرتك عندك شاليه فى الساحل الشمالى أو السخنة أو شرم ، أو الغردقة، أو الجونة ، أو .. و إذا إفترضنا إن حضرتك بتستخدم هذا الشاليه شهرين فى السنة ، و بيقعد 300 يوم فاضي .. لو سعر شاليه حضرتك 2 مليون جنيه ، يبقى كل ليلة من ال 300 ليلة الفاضيين بتكلفك على أساس الفرصة البديلة ( وضع أصل المبلغ فى البنك ب 15?? فائدة سنوياً ) 1000 جنيه فى الليلة الواحدة" حسب قوله

وأضاف: "لو إفترضنا إن مصر بها مليون شاليه موزعين على آلاف القرى السياحية، يبقى كل يوم بنهدر مليار جنيه ، يعنى 360 مليار جنيه سنوياً فى شكل طوب و غابات أسمنتية عاطلة معظم السنة ، بينما المبلغ ده كان ممكن يلف ويدور فى شرايين الاقتصاد المصرى الغلبان .. و من جهة اخرى، فلم تقصر الحكومات المتعاقبة فى التهدير العقارى ، حيث تبلغ الثروة العقارية المصرية طبقاً لدراسات حديثة حوالى 400 مليار دولار ، اى مايعادل 7 تريليون جنيه، 92?? منها غير مسجلة".

واستدرك : "إصدار قانون يحتم تسجيل كافة العقارات ، مع تسهيل الإجراءات سيؤدى ليس فقط لإدرار رسوم تسجيل للخزانة العامة تقدر ب 140 مليار جنيه، وانما الأهم امكانية اقتراض اصحاب هذه العقارات بضمانها بعد تسجيلها فينشط النظام المصرفى والرهن العقارى ، والاهم: إعادة تشغيل هذه الاموال المقترضة ، و ضخها ودورانها فى شرايين الاقتصاد ، أى تشغيل وإنتاج وتصدير و خلافه" .. مضيفًا: "مطلوب شوية تفكير خارج الصندوق ، أو حتى داخله".

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