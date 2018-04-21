سعر الدولار في شركات الصرافة

21 أبريل 2018 - 09:03 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 أبريل في شركات الصرافة.

وتأثرت أسعار الدولار اليوم بتخفيض أسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.

وقال علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن متوسط سعر شراء الدولار 17.58 جنيه، و17.68 جنيه للبيع، فى شركات الصرافة.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.