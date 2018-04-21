الجبلاية : مفاجأة بمليون جنيه لكل لاعب في المنتخب

21 أبريل 2018 - 09:09 ص

قرر اتحاد الكرة "الجبلاية" منح كل لاعب في المنتخب الوطني مبلغ مليون جنيه حال تأهلهم للدور الـ16 بمونديال روسيا لكأس العالم والمقرر انطلاقه في 14 يونيو المقبل.

استقر مجلس الحبلاية على رصد مكافآت تدريجية بواقع 50 ألف جنيه لكل لاعب للفوز فى مباريات المجموعة تزيد فى المباراة الثانية إلى 75 ثم 100 ألف جنيه فى الثالثة لتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى البطولة الأهم كرويا.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى إذ يبدأ الفراعنة مبارياته بمواجهة أوروجواى يوم 15 يونيو ثم روسيا يوم 19و السعودية يوم 25 من نفس الشهر.