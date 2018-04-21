» اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

21 أبريل 2018 - 09:13 ص

اغتيل فجر اليوم عالم الطاقة الفلسطيني فادي البطش، في العاصمة الماليزية، كوالالامبور، وهو من سكان بلدة جباليا بقطاع غزة.

الكاتب والصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة قال إن عائلته اتهمت الموساد بعملية الاغتيال التي تمت صباح اليوم.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن رائحة الموساد ة تفوح من العملية بشكل واضح. ، معربا عن اسفه لرحيل البطش قائلا : سلام عليه وعلى كل الشهداء إلى يوم الدين.

عملية اغتيال البطش أثارت ردود فعل واسعة حيث غرد حساب ابو محمد : الله أكبر!! هنيئا له الشهادة وحسن الخاتمة لا يوجد أجمل من هذه الوفاة! شهادة وفي الطريق إلى المسجد لصلاة الفجر! اللهم ارحمه واخلفه في عقبة وفي المسلمين في الصالحين.

فيما تساءل حساب مميز : وين الحكومه الماليزية؟