انقطاع المياه 19 ساعة عن مدينة العبور اليوم

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أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن انقطاع المياه لمدة 19 ساعة تبدأ في العاشرة من مساء اليوم السبت وحتى الخامسة من مساء غد الأحد.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن انقطاع المياه سيكون بسبب أعمال إصلاحات تتم في المدينة.

وأوضح أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن "15100"، داعياً المواطنين،  وأصحاب المخابز والمستشفيات، إلى توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.


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