  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر الدولار في شركات الصرافة

صلاح

نجم الفريق المنافس: حزين مما فعله صلاح معنا

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

مرسي ونجاد

شاركت في إفشال خطة مرسي ونجاد الخطيرة

محمد صلاح

سر النبوءة الغامضة التي تنبأ بها زميل "صلاح" وتحققت

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يكشف تفاصيل منعه من دخول لبنان

انهيار عقار

برلمانى يكشف سر سقوط العقارات بـ"الإسكدرية"

صندوق النقد

الأسباب الحقيقة لزيارة بعثة صندوق النقد لمصر

طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 29 درجة

آخر الأخبار

طقس السبت.. مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس غد لطيف والعظمى تسجل 29 درجة

#

طقس اليوم حار والعظمى تسجل 35 درجة

#

طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 28 درجة

#

طقس اليوم حار والعظمى تسجل 29 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 21 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

وسط الدلتا 18 28

الإسكندرية 19 24

بلطيم 17 24

مطروح 14 22

السلوم 15 24

سيوة 17 30

بورسعيد 19 25

دمياط 1 25

العريش 14 27

رفح 14 26

الإسماعيلية 17 29

السويس 17 29

رأس سدر 19 29

نخل 15 30

نويبع 24 32

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 23 32

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 18 32

بنى سويف 18 32

المنيا 18 34

أسيوط 21 36

سوهاج 23 41

قنا 23 41

الأقصر 23 42

أسوان 23 42

أبوسمبل 21 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 22 39

ابو رماد 23 38

راس حدربة 24 37

حلايب 25 33


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بينهم أُهدرت كرامتي
» "صلاح" يغيب عن لقاء "حجازي" اليوم
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 29 درجة
» اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"
» مستشار أردوغان: هذا أبرز علاج لـ"النقرس"
» التايمز: حرب قريبة بالشرق الأوسط ستغير كل ملامحه
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» هذا ما فعلته شيرين مع صحفية حاولت تصوير عزاء والدها
» إذا كنت في سوريا .. يمكنك الحصول على مليون دولار بتلك الطريقة
» 19 حقيقية غريبة عن العالم .. التاسعة ستدهشك
» روسيا: صاروخان أمريكيان سقطا بيدنا في سوريا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية