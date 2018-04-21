حريق هائل داخل مصنع معادن فى المنوفية

21 أبريل 2018 - 09:26 ص

اندلع حريق هائل داخل مصنع لتشكيل المعادن بالمنطقة الصناعية الثانية بمركز السادات بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد نشوب حريق داخل مصنع الشركة لتشكيل المعادن وصناعة البلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة المركز.

وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق، الذى نشب بكمية من الأسياخ الحديدية مصطفة على بعضها حوالى 3 طن تقريبا خلف البوابة الرئيسية بالحوش داخل المصنع على مساحة قيراط والشركة مكونة من ستة طوابق ملك كلا من "ش.ع.ا" و"س.م.س" ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات.

وأسفر عن الحريق احتراق كمية من الحديد تقدر بحوالى 3 أطنان، وبسؤال شقيق صاحب الشركة "م . ع . ا" 51 سنة، مشرف عمال الشركة قرر بقيامه والعمال بإشعال النيران بأسياخ الحديد لإزالة البويه القديمة لإعادة تصنيفها مرة أخرى ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.