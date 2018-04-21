» "صلاح" يغيب عن لقاء "حجازي" اليوم

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كشف تقرير لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن غياب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي عن لقاء فريقه اليوم أمام وست بروميتش البيون الذي يلعب بين صفوفة الثنائي أحمد حجازي وعلى جبر نجمي منتخب مصر.

وقالت "سبورتس" إن يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" ينوي إراحة صلاح في مباراة اليوم" وجلوسه على مقاعد البدلاء استعدادًا للمباراة المهمة أمام روما الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه عائد مؤخرًا من الإصابة.

وأشارت الشبكة إلى أن غياب صلاح عن مباراة وست بروميتش قد يؤثر بالسلب على حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولات الدوري في أوروبا.

وسجل صلاح 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي يتصدر بهم قائمة هدافي البطولة بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام، كما يحتل صدارة قائمة الحذاء الذهبي بـ30 هدفا بفارق هدف واحد عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني.


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