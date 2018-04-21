كوريا الشمالية تجمد تجاربها النووية

21 أبريل 2018 - 09:34 ص

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن بلاده ستتوقف اعتبارا من اليوم السبت، عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتاً لصدق نيتها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية تصريحا لكيم جاء فيه “اعتبارا من 21 أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات”، مضيفا أن “الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية”.

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية فإن تعليق التجارب النووية يعد أمراً مهماً لنزع السلاح العالمي، وأن كوريا الشمالية ستنضم إلى الجهود الدولية لوقف التجارب النووية بالكامل.

ومن جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بإعلان الزعيم الكوري الشمالي، معتبرا هذا التطوّر “نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم”.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “كوريا الشمالية وافقت على تعليق جميع التجارب النووية وإغلاق موقع اختبار رئيسي. هذا نبأ سار جدًا لكوريا الشمالية والعالم – تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا” المرتقبة في غضون اسابيع بين الرئيس الامريكي والزعيم الكوري الشمالي