فنانة شهيرة: أنا أحب البوذية

21 أبريل 2018 - 09:34 ص

أكدت الفنانة سلوى خطاب، أن البوذية تقوم على المشاعر الإنسانية بعيدًا عن الدين، قائلا: "أنا أحب البوذية لأن بها إنسانية، ولذلك كثير من المشاهير يعتنقون المذهب البوذي".

وأضافت "خطاب"، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي"، أنها موافقة على مقولة: "يمكننا أن نعيش بدون دين ولكن لا يمكننا البقاء على قيد الحياة بدون عاطفة إنسانية.

وتابعت: "الدين حاجة مهمة لأنه يشعرنا أننا موجودون ولو كان الإيمان غير موجود لاخترعه الناس لأنه من الجيد الشعور بأن الله موجود ويحمينا، ولكن رغم اعتقادي بذلك لكن لا يهمني أن يكون هناك شخص غير مؤمن بالدين ولن أسأله عن ذلك".

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