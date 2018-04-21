تعرف على حكام مباريات اليوم

21 أبريل 2018 - 09:34 ص

اختارت لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري.

ويعاون "عادل"، عبد الفتاح عريشة وأحمد الفار، ومحمد فهمي حكماً رابعاً، وكل. وليد عبد الرازق وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

وفي مباراة سموحة والداخلية تم إسنادها للحكم محمود دسوقي ويعاونه رمضان هنداوي وسيد حسن، وأيمن النجار حكماً رابعاً، وكل من هشام الفلال ومحمود رشدي حكماً خامساً.

ولمباراة طنطا والمصري يديرها تحكيما الحكم محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام ويوسف البساطي، وعرفة عرفات حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد صابر حكماً خامساً.

النصر وإنبي: محمد التابعي ويعاونه أحمد فوزى وماجد المليجي، ومحمد خالد حكماً رابعاً، وكل من أحمد جمال ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.