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فتاة تتجرع مادة سامة للهروب من الامتحانات بالمنوفية

قضايا وحوادث

انتحار فتاة بعد فسخ خطبتها بالفيوم
انتحار فتاة بعد فسخ خطبتها بالفيوم

أحمد الشربينى

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أقدمت فتاة على محاولة الانتحار بمادة سامة بالمنوفية بسبب عدم قدرتها على مراجعة دروسها واقتراب الامتحانات.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي "ن.م.ع" 17 سنة، طالبة بالصف الثانى الثانوى، مصابة بحاله تسمم، حالتها العامة سيئة ولا يمكن استجوابها.

وبسؤال والدتها ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بقيام ابنتها بإذابة مادة حفظ القمح - مادة سامة -  داخل كوب ماء وتناولته، وعللت ذلك لقلة مذاكرة دروسها، ولم تتهم أحدًا ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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