  • السبت 21 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
أرشيفية

بالفيديو.. لقاء ضباط يهود مع داعية سلفي

عالم الطاقة فادي البطش

اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر الدولار في شركات الصرافة

صلاح

نجم الفريق المنافس: حزين مما فعله صلاح معنا

الدولار والجنيه

خبير اقتصادي: إهدار مليار جنيه يوميًا على هذا الأمر

مرسي ونجاد

شاركت في إفشال خطة مرسي ونجاد الخطيرة

محمد صلاح

سر النبوءة الغامضة التي تنبأ بها زميل "صلاح" وتحققت

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يكشف تفاصيل منعه من دخول لبنان

انهيار عقار

برلمانى يكشف سر سقوط العقارات بـ"الإسكدرية"

صندوق النقد

الأسباب الحقيقة لزيارة بعثة صندوق النقد لمصر

استكمال محاكمة طارق النهرى فى حرق المجمع العلمي

قضايا وحوادث

طارق النهرى
طارق النهرى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ضبط سمكرى متهم بحرق المجمع العلمى فى القليوبية

#

تأجيل إعادة محاكمة طارق النهرى في حرق المجمع العلمي

#

اليوم.. محاكمة طارق النهرى في حرق المجمع العلمى

#

تأجيل إعادة محاكمة الفنان طارق النهري في حرق المجمع العلمي

تباشر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت مرافعة دفاع الفنان طارق النهرى و3 آخرين فى اتهامهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى،.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.

وكانت المحكمة عاقبت الفنان طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

ويواجه المتهمون عدة تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

ماذا يدبّرون للأزهر؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يغيب عن لقاء "حجازي" اليوم
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 29 درجة
» اتهامات للموساد باغتيال عالم الطاقة "فادي البطش"
» مستشار أردوغان: هذا أبرز علاج لـ"النقرس"
» التايمز: حرب قريبة بالشرق الأوسط ستغير كل ملامحه
» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "الاتجار في الجنس"
» هذا ما فعلته شيرين مع صحفية حاولت تصوير عزاء والدها
» إذا كنت في سوريا .. يمكنك الحصول على مليون دولار بتلك الطريقة
» 19 حقيقية غريبة عن العالم .. التاسعة ستدهشك
» روسيا: صاروخان أمريكيان سقطا بيدنا في سوريا
» الغرفة التجارية تكشف علاقة الدولار بأزمة الأدوية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية