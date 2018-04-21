جودة يطالب "السيسى" بعدم الموافقة على زيادة رواتب الوزراء

21 أبريل 2018 - 09:38 ص

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء وإعادة إرساله إلى مجلس النواب وعليه إمضاء "يعاد إلى المرسل لسوء التوقيت وعدم استيفاء الموضوع".

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "بعد إذن الرئيس"، أن الكاتب الراحل أنيس منصور وقت أن كان رئيسًا لتحرير إحدى الصحف قد جاءه خطاب من رئيس مجلس إدارة الجريدة يعرض عليه أمرًا ما فأعاد الخطاب بعد أن أشّر عليه هكذا: "يُعاد إلى المرسل لسوء الأدب".

وتابع جودة قائلا: "ومن حُسن الحظ أن موافقة البرلمان النهائية على أي مشروع قانون لا تملك تحويله إلى قانون يجب تطبيقه، ولا تجعله سارياً بالتالي على كل المواطنين، فشىء واحد يفعل هذا كله، هو إمضاء رئيس الجمهورية عليه ، والرئيس يستطيع أن يضع توقيعه على كل مشروع قانون يذهب إليه، فيتحول إلى قانون كامل الأركان أو أن يعيده إلى حيث أتى وإذا انحاز رأس الدولة إلى البديل الثانى، فإنه ينحاز إليه ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، حين يلاحظ من الأوراق المعروضة على مكتبه أن البوصلة فيها ليست فى الاتجاه المفترض، أو أنها ليست مستقرة حيث يجب أن تستقر".