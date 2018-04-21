"البسيوني" يكشف رقما صادما عن حجم الإنفاق على المخدرات

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المخدرات

وزارة الداخلية

التدخين

مساعد وزير الداخلية

مجدي البسيوني

أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حجم الإنفاق على المخدرات 19 مليار جنيه، مضيفًا أن التدخين بداية طرق المخدرات منذ سن التاسعة.

وأضاف "البسيوني"، خلال حواره "أمنية مصرية"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن إقدام الشباب على المخدرات في تزايد من سن 13 عامًا، وأن الترامادول يتربع عرش المخدرات، ثم الحشيش، ثم البانجو.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن المخدرات منتشرة بين طلاب الثانوية بشكل مرعب، و13% من طلاب الجامعات مدمنون مخدرات، لافتًا إلى أن مصر بها 3 ونصف مليون مدمن.


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