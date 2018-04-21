باحث: هناك اعتماد دولي على تعريف الإرهاب

21 أبريل 2018 - 09:44 ص

أكد الدكتور صلاح الأنصاري، الباحث في مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف، أن الرؤية أصبحت أوضح لدى الأجهزة الأمنية ولدى الدول في تعريف الإرهاب، وهو "استخدام القوى من قبل جهات غير حكومية لإلزام السلطة الحاكمة بتغييرات مُعينة سياسية أو دينية أو اجتماعية".

وأضاف "الأنصاري"، خلال لقائه ببرنامج "أبعاد"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مساء أمس الجمعة مع الإعلامي محمد قواص: "الآن أصبح هناك اعتماد دولي على تعريف الإرهاب في العالم".